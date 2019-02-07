Ребёнок заживо сгорел в машине рядом с железнодорожной больницей

Трагедия произошла днём в четверг, 7 февраля, недалеко от Отделенческой больницы им. К.Э. Циолковского на улице Болотникова. Она больше известна как железнодорожная больница. Около полудня там загорелся припаркованный автомобиль марки «Ауди». В это время в нём находился 6-летний мальчик.

- Беременная мать и отец оставили ребёнка в машине, сами пошли на приём, - пишет один из пользователей группы «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте». – В это время в салоне случилось замыкание. Замкнуло так, что выгорело заднее сидение. У ребёнка обожжены руки и нижняя часть лица. Он отравился продуктами горения. Я так понял, машина была заведена и заперта. Ребёнка, к сожалению, не откачали.

- Был народ, ребёнка вытащили на носилках и в больницу, но было поздно, он был уже без сознания, - добавляет калужанка Жамила Данилина. – Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению... Земля пухом.

На месте трагедии сейчас работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов проводят его осмотр, изымают необходимые предметы, допрашивают свидетелей.

- По предварительной информации, ребёнок, 6-летний мальчик, вместе с родителями на автомашине приехал на улицу Болотникова, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – Родители припарковали автомобиль и пошли в поликлинику, оставив ребёнка в запертой машине. В этот момент произошло возгорание автомобиля, в результате которого мальчик получил ожоги. В поликлинике ребёнку были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности». В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления причины смерти мальчика, а также причины возгорания автомобиля.