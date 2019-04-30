«Фольксваген» врезался в КамАЗ на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, днём в понедельник, 29 апреля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись легковой «Фольксваген» и КамАЗ. Подробнее об этом происшествии во вторник рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

- По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулём автомобиля «Фольксваген» двигался в сторону Калуги по левой полосе и совершил столкновение с КамАЗом, - отметили в дорожной полиции.

Судя по фото с места происшествия, легковушка «догнала» грузовик.

Спасателям пришлось вырезать водителя «Фольксвагена» из того, что осталось от его машины. Травмы получил сам предполагаемый виновник ДТП.

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