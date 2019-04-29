Грузовик столкнулся с легковушкой на Киевской трассе

29.04.2019 17:37 136

В понедельник, 29 апреля, на 122 км трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись автомобили «Фольксваген» и КАМАЗ.

Авария произошла в 14:25. Судя по оперативным фото, людей из легковой машины пришлось доставать с помощью спецтехники МЧС. «Фольксваген», похоже, превратился в груду металлолома.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области