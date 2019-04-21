Ещё один труп нашли в Оке

В Оке рядом с селом Ахлебинино Перемышльского района 19 апреля нашли тело неизвестного мужчины с цветной татуировкой на левой руке. Калужское региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
Мужчина был одет в синие джинсы, кофту серого цвета, кроссовки с синими матерчатыми вставками, на вид 30-40 лет, возможно, проживал в Калуге. Если у вас есть какая-либо информация о нём, позвоните по телефонам (8-484-42) 2-27-78 или 02.
- В рамках материала проверки назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет наличия либо отсутствия на теле погибшего повреждений криминального характера, определения возраста погибшего, а также иных индивидуальных особенностей, проводятся мероприятия, направленные на установление личности неизвестного мужчины, опрашиваются очевидцы, - рассказали в СК.
Как мы ранее рассказывали, в конце марта вблизи деревни Гремячево Перемышльского района было найдено тело человека. Позже выяснилось, что это 50-летний житель Тульской области.
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