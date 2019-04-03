Тело утопленника проплыло по Оке 30 километров

Как мы уже рассказывали, 29 марта в Оке вблизи деревни Гремячево Перемышльского района нашли тело мужчины. В среду, 3 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило, что его личность установлена. Это 50-летний житель Тульской области, который утонул 13 февраля вблизи деревни Жеремино Суворовского района.

- Тогда группа водолазов осуществляла поисковые мероприятия, было произведено несколько погружений и обследованы участки местности общей площадью 600 квадратных метров, однако поисковые операции не увенчались успехом, - отмечают в СК.

По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено.

Отметим, что расстояние от Жеремино до Гремячево по реке составляет около 30 километров.

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