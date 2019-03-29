Неопознанный труп нашли в Оке

Около 14:00 в пятницу, 29 марта, вблизи деревни Гремячево Перемышльского района в Оке нашли тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба калужского регионального управления Следственного комитета.
- Проводится проверка, - рассказали нам в СК. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет наличия либо отсутствия на теле погибшего повреждений криминального характера, проводятся мероприятия, направленные на установление личности неизвестного мужчины, опрашиваются очевидцы.
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