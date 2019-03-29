Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Суббота, 30 марта
$ 64.80 0.21
72.89 0.17
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Неопознанный труп нашли в Оке

29.03.2019 23:24 0 337 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
Неопознанный труп нашли в Оке

Около 14:00 в пятницу, 29 марта, вблизи деревни Гремячево Перемышльского района в Оке нашли тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба калужского регионального управления Следственного комитета.

- Проводится проверка, - рассказали нам в СК. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет наличия либо отсутствия на теле погибшего повреждений криминального характера, проводятся мероприятия, направленные на установление личности неизвестного мужчины, опрашиваются очевидцы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Рейсовый «Пазик» протаранил «БМВ» на Грабцевском шоссе 29.03.2019 14:31

Камера засняла, как прохожий украл велосипед 29.03.2019 11:06

12-летняя девочка пропала в Калуге 28.03.2019 17:41

В Калуге устроили стрельбу по птицам у детского сада 28.03.2019 12:58

Мотоциклист сбил женщину на «зебре» 28.03.2019 11:06

Народные новости
149 2
bismark318
4213 10
KVVVVK
2588 3
ajax

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 31 марта, 14:00
Женский круг, шаманская мистерия расслабления
Сфера практик
пн 01 апреля, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга

Для детей

сб 30 марта, 11:00
Спектакль «Гусёнок Дорофей»
Калужский театр кукол
сб 30 марта, 12:00
Научное шоу для детей
Безумная лаборатория
сб 30 марта, 12:00
Весенние каникулы в Усадьбе Золотарёвых
Калужский областной краеведческий музей
вс 31 марта, 12:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

сб 30 марта, 20:00
Группа Сети
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 31 марта, 19:00
Группа «КВАТРО». Юбилейный концерт
Филармония
вт 02 апреля, 19:00
Концерт BrainStorm. "Wonderful Day"
Арена КТЗ, ДК
ср 03 апреля, 19:00
"Свете тихий..."
Дом музыки

Кино

Волшебный парк Джун
Дамбо
Королевский корги
МУЛЬТ в кино.
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.