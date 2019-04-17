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Голого бегуна не смогли задержать

17.04.2019 12:32 5 2154 Елена Французова
Голого бегуна не смогли задержать

Как мы рассказывали, во вторник, 16 апреля, по улицам Калуги бегал голый мужчина.

- Утром в 8:30 стоял в одних джинсах в Азарово, машины тормозил, - пишет в соцсетях одна девушка. - Потом забег по городу [устроил].

- На Синих мостах шёл и крестился, - сообщает участница группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобилисты и прохожие снимали его на видео, желали мужчине удачи.

Одни решили, что он проиграл спор или его застукали с любовницей, другим показалось его поведение неадекватным, и они обратились в службу спасения.

- Я сама позвонила в 112. Оператор ответил, что уже было много звонков по этому поводу. Информацию передали в «скорую» и полицию, - написала ещё одна калужанка.

В пресс-службе УМВД по Калужской области 17 апреля нам сообщили, что установить личность голого бегуна пока не удалось. По данному факту проводится проверка.

К слову, по Калуге и раньше ходили обнажённые люди. Так, в 2015 году голая девушка бросалась под машины. Позже выяснилось, что она стоит на психиатрическом учёте. Ещё одна полуголая девушка гоняла на мотоцикле по центру города.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие
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