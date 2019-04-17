Голого бегуна не смогли задержать

Как мы рассказывали, во вторник, 16 апреля, по улицам Калуги бегал голый мужчина.

- Утром в 8:30 стоял в одних джинсах в Азарово, машины тормозил, - пишет в соцсетях одна девушка. - Потом забег по городу [устроил].

- На Синих мостах шёл и крестился, - сообщает участница группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобилисты и прохожие снимали его на видео, желали мужчине удачи.

Одни решили, что он проиграл спор или его застукали с любовницей, другим показалось его поведение неадекватным, и они обратились в службу спасения.

- Я сама позвонила в 112. Оператор ответил, что уже было много звонков по этому поводу. Информацию передали в «скорую» и полицию, - написала ещё одна калужанка.

В пресс-службе УМВД по Калужской области 17 апреля нам сообщили, что установить личность голого бегуна пока не удалось. По данному факту проводится проверка.

К слову, по Калуге и раньше ходили обнажённые люди. Так, в 2015 году голая девушка бросалась под машины. Позже выяснилось, что она стоит на психиатрическом учёте. Ещё одна полуголая девушка гоняла на мотоцикле по центру города.

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