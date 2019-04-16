Голый мужчина бегал по улицам Калуги

Утром во вторник, 16 апреля, по улицам Калуги – в районе улиц Тарутинской и Московской - бегал голый мужчина. Фото и видео выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, горожане сообщили об этом в полицию. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины.

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