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Животные кидаются на людей – за 2 месяца пострадали 439 человек

04.04.2019 12:58 1 361 Елена Французова, Фото: pixabay.com.
Животные кидаются на людей – за 2 месяца пострадали 439 человек

За первые два месяца 2019 года за медицинской помощью по поводу укусов животными обратились 439 человек, сообщает 4 апреля калужское региональное управление Роспотребназдзора.

- Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску заражения, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса прививок, - подчеркивают в ведомстве.

При этом специалисты советуют обратиться к врачу, даже если напало домашнее животное.

Как мы рассказывали, в этом году на хозяина, его соседа и прохожую кинулась бешеная кошка. На сегодняшний день бешенство выявлено в 10 районах области у 13 животных: у 9 лисиц, 3 енотовидных собак и у домашней кошки.

Ежегодно за антирабической помощью в Калужской области обращается более 3,5 тысячи человек. Её оказывают в травмпунктах.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: pixabay.com.
Тэги: происшествие животные
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