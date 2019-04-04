Животные кидаются на людей – за 2 месяца пострадали 439 человек

За первые два месяца 2019 года за медицинской помощью по поводу укусов животными обратились 439 человек, сообщает 4 апреля калужское региональное управление Роспотребназдзора.

- Единственным средством помощи людям, подвергшимся риску заражения, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса прививок, - подчеркивают в ведомстве.

При этом специалисты советуют обратиться к врачу, даже если напало домашнее животное.

Как мы рассказывали, в этом году на хозяина, его соседа и прохожую кинулась бешеная кошка. На сегодняшний день бешенство выявлено в 10 районах области у 13 животных: у 9 лисиц, 3 енотовидных собак и у домашней кошки.

Ежегодно за антирабической помощью в Калужской области обращается более 3,5 тысячи человек. Её оказывают в травмпунктах.