Взбесившаяся кошка напала на трёх человек

В понедельник, 28 января, в Жукове взбесилась домашняя кошка. Сначала она напала на хозяина, а потом - на соседа и проходившую мимо девушку.

- Животное хозяину вместе с соседом пришлось придушить, - рассказали нам в Жуковской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Кошку на исследование отвезли в Калугу. Оказалось, что животное бешеное. Пострадавшие получают антирабическую помощь.

Кошка жила в частном доме. Постоянно гуляла на улице. Ветеринарные врачи полагают, что домашнее животное заразилось от диких.

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