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Взбесившаяся кошка напала на трёх человек

31.01.2019 10:40 1 235 Елена Французова
Взбесившаяся кошка напала на трёх человек

В понедельник, 28 января, в Жукове взбесилась домашняя кошка. Сначала она напала на хозяина, а потом - на соседа и проходившую мимо девушку.

- Животное хозяину вместе с соседом пришлось придушить, - рассказали нам в Жуковской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Кошку на исследование отвезли в Калугу. Оказалось, что животное бешеное. Пострадавшие получают антирабическую помощь.

Кошка жила в частном доме. Постоянно гуляла на улице. Ветеринарные врачи полагают, что домашнее животное заразилось от диких.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: животные происшествие
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