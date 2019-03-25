Поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину

Около 18:00 в пятницу, 22 марта, на железнодорожной станции в Балабаново погиб 30-летний уроженец Волгоградской области.

По предварительным данным, погибшей шёл по железнодорожным путям в неположенном месте и попал под грузовой поезд, рассказали 25 марта в пресс-службе Калужского линейного отдела МВД на транспорте.

- Транспортная полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении полицейских.

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