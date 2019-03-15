У кинотеатра «Центральный» смертельно ранили волонтёра

В четверг, 14 марта, в больнице скончался экологический активист Денис ШТРОО. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщают руководители эколого-просветительского проекта «Мы разделяем».
Обстоятельства конфликта, который произошел 10 марта в скверике за кинотеатром «Центральный», выясняются. Известно, что злоумышленник нанес активисту три удара ножом. Он был задержан сразу.
В калужском региональном управление Следственного комитета пока не смогли прокомментировать происшествие, так как уголовное дело возбуждала полиция, но, в связи со смертью активиста, началась процедура его передачи в СК, которая еще не завершилась.
По получении всех документов расследование продолжится. Как сообщает в «Народных новостях» наш читатель Pushnoj, убийца Дениса Штроо ранее был судим за нападение на журналиста. Подтвердить или опровергнуть эту информацию нам пока не удалось.
Денис Штроо активно участвовал в различных экологических инициативах - раздельный сбор мусора, очистка берегов Оки от него же и многих других. Так же, как мы уже писали, он был одним из инициаторов высадки на Правом берегу в Калуге вишневого сада. Эту идею он продвигал и пытался реализовать до последнего.
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