У кинотеатра «Центральный» смертельно ранили волонтёра

В четверг, 14 марта, в больнице скончался экологический активист Денис ШТРОО. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщают руководители эколого-просветительского проекта «Мы разделяем».

Обстоятельства конфликта, который произошел 10 марта в скверике за кинотеатром «Центральный», выясняются. Известно, что злоумышленник нанес активисту три удара ножом. Он был задержан сразу.

В калужском региональном управление Следственного комитета пока не смогли прокомментировать происшествие, так как уголовное дело возбуждала полиция, но, в связи со смертью активиста, началась процедура его передачи в СК, которая еще не завершилась.

По получении всех документов расследование продолжится. Как сообщает в «Народных новостях» наш читатель Pushnoj, убийца Дениса Штроо ранее был судим за нападение на журналиста. Подтвердить или опровергнуть эту информацию нам пока не удалось.

Денис Штроо активно участвовал в различных экологических инициативах - раздельный сбор мусора, очистка берегов Оки от него же и многих других. Так же, как мы уже писали, он был одним из инициаторов высадки на Правом берегу в Калуге вишневого сада. Эту идею он продвигал и пытался реализовать до последнего.