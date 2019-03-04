На мужчину с ребёнком упал лёд с крыши

В пятницу, 1 марта, в травмпункт БСМП в Калуге обратился мужчина.

- По его словам, он шёл с ребёнком, когда на него с крыши упал лёд, - сообщили на в больнице. - У мужчины травма стопы. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, наложен гипс. После это его отпустили домой.

Как рассказал врачам мужчина, ребёнка отвезли в детскую травматологию.

Напомним, что в этот же день на улице Воскресенской была травмирована калужанка. На неё также упала с крыши ледяная глыба.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.