В селе Оболенское Малоярославецкого района пропала 86-летняя женщина. В ночь на 28 февраля она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
|
Волонтёры 1 марта вели поиски на месте происшествия, однако они пока не дали никаких результатов.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Пешеход шёл на «красный» и попал под колёса 01.03.2019 10:32
Младенец спас жильцов загоревшегося дома 28.02.2019 11:30
Авария на Зерновой: пострадали три человека 27.02.2019 10:11
Девушка пыталась покончить с собой в магазине 26.02.2019 13:12
Мужчину сбили на переходе на улице Баумана 26.02.2019 12:39
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: