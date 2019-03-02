В селе Оболенское Малоярославецкого района пропала 86-летняя женщина. В ночь на 28 февраля она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост – 150 см,

Худощавое телосложение,

Седые волосы.

Волонтёры 1 марта вели поиски на месте происшествия, однако они пока не дали никаких результатов.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.