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Пропавшую женщину нашли мёртвой

02.03.2019 23:18 0 2245 Дмитрий Ивьев
Пропавшую женщину нашли мёртвой

Как мы уже рассказывали, в ночь на 28 февраля в Малоярославецком районе ушла из дома пожилая женщина. В субботу, 2 марта, её нашли мёртвой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Как сообщают волонтёры, бабушка была дезориентирована, ночь она стучала в двери жилых домов и магазинов, но внутрь попасть не смогла. В один из таких моментов она попала на запись камеры видеонаблюдения.

Обстоятельства происшествия будет выяснять полиция.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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