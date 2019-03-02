Пропавшую женщину нашли мёртвой

Как мы уже рассказывали, в ночь на 28 февраля в Малоярославецком районе ушла из дома пожилая женщина. В субботу, 2 марта, её нашли мёртвой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Как сообщают волонтёры, бабушка была дезориентирована, ночь она стучала в двери жилых домов и магазинов, но внутрь попасть не смогла. В один из таких моментов она попала на запись камеры видеонаблюдения.
Обстоятельства происшествия будет выяснять полиция.
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