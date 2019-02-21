Авария с автобусом: прокуратура нашла ещё одного виновника

Следователи продолжают разбираться с аварией автобуса на дороге Калуга – Вязьма, в которой погибли три девочки и четыре женщины. Ранее, напомним, на два месяца арестовали водителя и владельца автобуса. А в среду, 20 февраля, Генеральная прокуратура рассказала, что в деле вскоре может появиться новый подозреваемый.

- При проверке уголовного дела выявлены нарушения закона в деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевский районный центр культуры и искусства» при оказании услуг жителям Ярцево, - сообщает Генпрокуратура.

По информации ведомства, установлены систематические нарушения руководством учреждения должностных обязанностей при осуществлении организованных перевозок групп детей и их родителей, а также при заключении договоров фрахтования с перевозчиками.

Заместитель Генпрокурора Юрий ПОНОМАРЕВ направил материалы прокурорской проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора Ярцевского районного центра культуры и искусства по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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