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Арестован владелец автобуса, в котором погибли семь пассажирок

05.02.2019 21:42 2 874 Дмитрий Ивьев
Арестован владелец автобуса, в котором погибли семь пассажирок

Во вторник, 5 февраля, суд принял решение арестовать индивидуального предпринимателя из смоленского города Ярцево – владельца автобуса, который перевернулся 3 февраля на дороге Калуга – Вязьма. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» продолжается. Данная статья предполагает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее был арестован и водитель автобуса.

Напомним, в результате ДТП, по уточненным данным, травмы различной степени тяжести получили 32 человека, среди них 23 ребенка. Семь человек - 3 девочки и 4 женщины - погибли.

- Проведены дополнительные осмотры места происшествия и транспортного средства, - подчёркивают в СК. - Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые, в частности, позволят оценить степень тяжести вреда, причинённого потерпевшим. Также будут проведены комплексные автотехнические исследования, чтобы оценить состояние автобуса. Изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. Следователи дадут правовую оценку не только обстоятельствам, связанным с ДТП и оказанием услуг, но и действиям (или бездействию) должностных лиц контролирующих органов.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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