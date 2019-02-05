Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 05 февраля
$ 65.59 0.07
75.06 0.09
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

На два месяца арестовали водителя автобуса, в котором погибли семь человек

05.02.2019 16:01 0 421 Дмитрий Ивьев
На два месяца арестовали водителя автобуса, в котором погибли семь человек

На время следствия, до 2 апреля 2019 года, арестован водитель автобуса, перевернувшегося на дороге Калуга – Вязьма 3 февраля. Во вторник об этом сообщает издание Life.

Как мы уже рассказывали, водитель родом из Смоленской области. Мужчине 46 лет. Он был трезв.

Согласно базе данных МВД, в 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за заноса.

Напомним, в аварии погибли семь человек: три девочки и четыре женщины. Задержан также владелец транспортного средства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

В центре Калуги «Пазик» сбил пешехода на «зебре» 05.02.2019 10:35

Министерство транспорта не поддержало идею запретить старые автобусы 05.02.2019 09:31

Ещё одна авария с автобусом: пострадали четыре человека 04.02.2019 16:48

Стала известна дата похорон погибших в ДТП под Калугой 04.02.2019 16:05

«Лексус» снёс двух пешеходов и остановку на Салтыкова-Щедрина 04.02.2019 13:22

Народные новости
1153 16
Alejandro
3041 27
Pravdiviy
4028 9
Boris14

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк планирует стать центром компетенций для застройщиков по вопросам перехода на эскроу-счета

Вчера 11:50
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Ferretti e Ferretti и Caroti — правильная детская мебель

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.