На два месяца арестовали водителя автобуса, в котором погибли семь человек

На время следствия, до 2 апреля 2019 года, арестован водитель автобуса, перевернувшегося на дороге Калуга – Вязьма 3 февраля. Во вторник об этом сообщает издание Life.
Как мы уже рассказывали, водитель родом из Смоленской области. Мужчине 46 лет. Он был трезв.
Согласно базе данных МВД, в 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за заноса.
Напомним, в аварии погибли семь человек: три девочки и четыре женщины. Задержан также владелец транспортного средства.
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