Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Воскресенье, 03 февраля
$ 65.66 0.30
75.15 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Задержан владелец автобуса, в котором погибли три девочки и четыре женщины

03.02.2019 23:13 0 324 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
Задержан владелец автобуса, в котором погибли три девочки и четыре женщины

В воскресенье, 3 февраля, следователи задержали индивидуального предпринимателя из смоленского Ярцево. Ему принадлежит автобус, который перевернулся на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе. Погибли семь человек: девочка 7 лет, две девочки 8 лет и женщины - 30, 31, 36 и 54 лет. 
Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Продолжается проведение следственных действий, допрашиваются свидетели произошедшего, а также назначаются необходимые экспертизы, - сообщает СК России. - Изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия, в том числе устанавливается техническое состояние автобуса. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов.

Также в СК ещё раз отметили недостаточный уровень контроля за пассажирскими перевозками с большим количеством детей:

- Как показывает следственная практика, организаторы и перевозчики пренебрегают требованиями, установленными законодательством о безопасной перевозке групп детей, не обращают внимания на погодные условия, техническое состояние транспортных средств и не уведомляют компетентные органы об указанных поездках. Хотелось бы еще раз напомнить всем лицам, которые берут на себя ответственность за перевозку детей, о необходимости неукоснительного следования установленным нормам, а в случае невозможности их исполнения - отказаться от поездок.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Губернатор прокомментировал аварию, в которой погибли дети 03.02.2019 22:59

Смертельная авария с автобусом: документы о техосмотре вызвали подозрение 03.02.2019 22:44

В полиции рассказали о водителе автобуса, в котором погибли семь человек 03.02.2019 22:33

Женщину сбили на Грабцевском шоссе 01.02.2019 10:13

Мужчину сбили на улице Степана Разина 31.01.2019 09:41

Народные новости
3345 8
Boris14
2206 4
MaxKing
2723 9
Nika2015

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Глянцевая бумага А4 формата для струйных принтеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.