Задержан владелец автобуса, в котором погибли три девочки и четыре женщины

В воскресенье, 3 февраля, следователи задержали индивидуального предпринимателя из смоленского Ярцево. Ему принадлежит автобус, который перевернулся на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе. Погибли семь человек: девочка 7 лет, две девочки 8 лет и женщины - 30, 31, 36 и 54 лет.
Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
- Продолжается проведение следственных действий, допрашиваются свидетели произошедшего, а также назначаются необходимые экспертизы, - сообщает СК России. - Изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия, в том числе устанавливается техническое состояние автобуса. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов.
Также в СК ещё раз отметили недостаточный уровень контроля за пассажирскими перевозками с большим количеством детей:
- Как показывает следственная практика, организаторы и перевозчики пренебрегают требованиями, установленными законодательством о безопасной перевозке групп детей, не обращают внимания на погодные условия, техническое состояние транспортных средств и не уведомляют компетентные органы об указанных поездках. Хотелось бы еще раз напомнить всем лицам, которые берут на себя ответственность за перевозку детей, о необходимости неукоснительного следования установленным нормам, а в случае невозможности их исполнения - отказаться от поездок.
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