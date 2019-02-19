Ещё один человек пропал в Калуге

Утром в понедельник, 18 февраля, в Калуге ушла из дома в неизвестном направлении 61-летняя Любовь КОНДРАХИНА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 160 см

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: русые, очень короткая стрижка, с проседью

Была одета: серая выгоревшая шаль, под шалью бордовый платок, куртка цвета хаки (или оливковая), черные штаны со светлыми звездочками.

Особые приметы: отсутствуют зубы.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калуге пропали 14-летняя девушка и 24-летний мужчина, а в Малоярославце - 44-летняя женщина. Пока никого не нашли.