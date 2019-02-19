Ещё один человек пропал в Калуге

Утром в понедельник, 18 февраля, в Калуге ушла из дома в неизвестном направлении 61-летняя Любовь КОНДРАХИНА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
|
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калуге пропали 14-летняя девушка и 24-летний мужчина, а в Малоярославце - 44-летняя женщина. Пока никого не нашли.
|
Пешеход чудом увернулся от машины на переходе 19.02.2019 16:40
Школьный автобус вылетел в кювет в Калужской области 19.02.2019 15:57
Кабину грузовика смяло в аварии на Киевской трассе 19.02.2019 15:25
Авария на улице Кирова: кто виноват? 19.02.2019 14:53
Гибель 15-летней девушки: начинается суд над водителем 19.02.2019 11:41
Сбербанк делает госуслуги еще доступнее
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: