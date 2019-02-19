Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 19 февраля
$ 66.25 0.46
74.91 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Ещё один человек пропал в Калуге

19.02.2019 20:41 0 918 Дмитрий Ивьев
Ещё один человек пропал в Калуге

Утром в понедельник, 18 февраля, в Калуге ушла из дома в неизвестном направлении 61-летняя Любовь КОНДРАХИНА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

  • Рост: 160 см
  • Телосложение: xудощавое
  • Цвет глаз: голубые
  • Волосы: русые, очень короткая стрижка, с проседью
  • Была одета: серая выгоревшая шаль, под шалью бордовый платок, куртка цвета хаки (или оливковая), черные штаны со светлыми звездочками.
  • Особые приметы: отсутствуют зубы.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калуге пропали 14-летняя девушка и 24-летний мужчина, а в Малоярославце - 44-летняя женщина. Пока никого не нашли.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Пешеход чудом увернулся от машины на переходе 19.02.2019 16:40

Школьный автобус вылетел в кювет в Калужской области 19.02.2019 15:57

Кабину грузовика смяло в аварии на Киевской трассе 19.02.2019 15:25

Авария на улице Кирова: кто виноват? 19.02.2019 14:53

Гибель 15-летней девушки: начинается суд над водителем 19.02.2019 11:41

Народные новости
22 0
maksemss
897 6
Boris14
1798 6
Creator

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.