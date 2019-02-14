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Квартира загорелась на улице Энгельса

14.02.2019 17:25 0 1330 Дмитрий Ивьев
Квартира загорелась на улице Энгельса

Около 15 часов в четверг, 14 февраля, в доме №17 на улице Энгельса загорелась квартира на третьем этаже. Как рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, пострадал один человек, он доставлен в больницу. У пострадавшего зафиксировано отравление продуктами горения.

Из-за чего именно произошёл пожар, сейчас выясняется. Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что хозяин квартиры забыл выключить плиту, на которой загорелся обед. Эту информацию официально пока не подтвердили.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие пожар
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