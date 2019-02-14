Квартира загорелась на улице Энгельса

Около 15 часов в четверг, 14 февраля, в доме №17 на улице Энгельса загорелась квартира на третьем этаже. Как рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, пострадал один человек, он доставлен в больницу. У пострадавшего зафиксировано отравление продуктами горения.
Из-за чего именно произошёл пожар, сейчас выясняется. Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что хозяин квартиры забыл выключить плиту, на которой загорелся обед. Эту информацию официально пока не подтвердили.
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