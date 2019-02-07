Стала известна причина «взрыва» на Терепце

Как мы рассказывали, в среду, 6 февраля, ЧП произошло в доме №12 на Бульваре Моторостроителей в Калуге.
В социальных сетях несколько очевидцев написали, что слышали взрыв. Другие жители района называли это, скорее, хлопком.
- Мы были на балконе 3 этажа в тот самый момент, когда окна с 7 этажа полетели вниз, - отмечает Мария Кондрашова. - Был сильный хлопок. Мы посмотрели наверх, а там клубы дыма.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области 7 февраля нам рассказали, что произошёл пожар в трёхкомнатной квартире на седьмом этаже. Предварительная версия случившегося – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Произошло короткое замыкание, из-за которого загорелся пылесос. В результате пожара никто не пострадал, уничтожена внутренняя отделка комнаты, квартира закопчена продуктами горения.
За взрыв очевидцы могли принять тот момент, когда из-за высокой температуры лопнул стеклопакет на балконе.
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