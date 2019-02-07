ЧП на Терепце: очевидцы сообщают о взрыве, балконные рамы вылетели наружу

Вечером в среду, 6 февраля, ЧП произошло в доме №12 на Бульваре Моторостроителей в Калуге.
В социальных сетях несколько очевидцев написали, что слышали взрыв. Другие жители района называли это, скорее, хлопком. В официальном сообщении ГУ МЧС по Калужской области сообщается о пожаре в квартире.
- Был сильный хлопок, все балконные рамы лежат внизу, - написал в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Калиничев.
- Мы были на балконе 3 этажа в тот самый момент, когда окна с 7 этажа полетели вниз, - отмечает Мария Кондрашова. - Был сильный хлопок. Мы посмотрели наверх, а там клубы дыма.
Причины происшествия сейчас устанавливаются. Как подчёркивают в МЧС, никто из людей не пострадал.
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