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Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей

04.02.2019 08:41 2 1303 Дмитрий Ивьев
Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей

Жители Ярцево несут цветы к Дому культуры, в котором занимались девочки.

Семьям погибших в ДТП на дороге Калуга - Вязьма пассажирок выплатят по миллиону рублей. Деньги выделят из резервного фонда Администрации Смоленской области, сообщает местная администрация.

Как мы уже рассказывали, в 9:15 утра 3 февраля в Бабынинском районе вылетел в кювет и перевернулся автобус MAN, следовавший из смоленского Ярцево в Калугу. На нём детский танцевальный коллектив ехал на конкурс. В салоне находился 31 ребёнок и 16 взрослых. Семь человек погибли - три девочки и четыре женщины.

Водитель автобуса был трезв. Он задержан в рамках расследования уголовного дела. Также задержан владелец автобуса – индивидуальный предприниматель из Ярцево. У полиции возникли подозрения по поводу подлинности документов о прохождении автобусом техосмотра.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дтп дети
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