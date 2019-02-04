Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей

Жители Ярцево несут цветы к Дому культуры, в котором занимались девочки.
Семьям погибших в ДТП на дороге Калуга - Вязьма пассажирок выплатят по миллиону рублей. Деньги выделят из резервного фонда Администрации Смоленской области, сообщает местная администрация.
Как мы уже рассказывали, в 9:15 утра 3 февраля в Бабынинском районе вылетел в кювет и перевернулся автобус MAN, следовавший из смоленского Ярцево в Калугу. На нём детский танцевальный коллектив ехал на конкурс. В салоне находился 31 ребёнок и 16 взрослых. Семь человек погибли - три девочки и четыре женщины.
Водитель автобуса был трезв. Он задержан в рамках расследования уголовного дела. Также задержан владелец автобуса – индивидуальный предприниматель из Ярцево. У полиции возникли подозрения по поводу подлинности документов о прохождении автобусом техосмотра.
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