Опубликовано видео с места аварии, в которой погибли пассажиры автобуса

Следственный комитет опубликовал видео с места аварии, в которой автобус вылетел в кювет и перевернулся на дороге Калуга – Вязьма. ДТП, напомним, произошло около 9:15 утра в воскресенье, 3 февраля.

Автобус ехал из смоленского Ярцево в Калугу. В салоне находились 47 пассажиров, 31 из которых – дети. Они ехали на танцевальный конкурс.

В аварии погибла девочка 7 лет, две девочки 8 лет, а также женщины - 30, 31, 36 и 54 лет.

Водитель автобуса был трезв. Он задержан в рамках расследования уголовного дела. Также задержан владелец автобуса – индивидуальный предприниматель из Ярцево. У полиции возникли подозрения по поводу подлинности документов о прохождении автобусом техосмотра.