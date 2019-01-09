Следователи рассказали о состоянии мальчика, разбившегося на тюбинге

Подростку, разбившемуся на тюбинге, стало лучше. Как рассказали нам в пресс-службе калужского регионального управления Следственного комитета, ему сделали операцию, а в среду, 9 января, перевели из реанимации.

Напомним, что 13-летний мальчик серьёзно травмировался, катаясь на «ватрушке» в Сосновой роще. Он съезжал с горы и ударился о дерево. В тяжелом состоянии ребёнка доставили в больницу.