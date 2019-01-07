В Калуге ребёнок разбился, катаясь на тюбинге

В понедельник, 7 января, калужские следователи начали проверку после публикаций в СМИ о том, что в Сосновой роще мальчик разбился, катаясь на тюбинге.

Пока известно, что школьнику 13 лет. Он съезжал с горы и ударился о дерево. В тяжелом состоянии ребёнок находится в больнице.

- Следователи опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают степень вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, - рассказали нам в СК по Калужской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.