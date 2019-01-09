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«Жигули» протаранили «Ладу» и перевернулись на Киевской трассе

09.01.2019 10:42 8 2450 Дмитрий Ивьев
«Жигули» протаранили «Ладу» и перевернулись на Киевской трассе

Около 16:00 во вторник, 8 января, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 59-летний мужчина ехал на «Жигулях» и на перекрёстке не пропустил «Ладу», ехавшую в сторону Калуги. От удара «Жигули» перевернулись.

Травмы в аварии получили предполагаемый виновник, два его пассажира, а также 28-летний водитель «Лады».

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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