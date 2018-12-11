Тело мужчины 4 часа пролежало в аптеке

В Обнинске проводятся служебные проверки по факту смерти человека в одной из аптек города. Случившееся обсудили в понедельник, 10 декабря, на планерке в администрации.
63-летний мужчина пришёл в аптеку, где почувствовал себя плохо. Как сообщают очевидцы, сотрудники аптеки вызвали «Скорую», а пока она ехала, оказывали ему помощь. Однако медики прибыли на место лишь через 50 минут. Мужчина к этому моменту скончался. Затем работникам аптеки пришлось несколько часов дожидаться сотрудников полиции и ритуальных услуг. В итоге тело мужчины пролежало у всех на виду 4 часа.
- Все три работавшие в тот день бригады были заняты на линиях, - рассказала заместитель главного врача ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России по организационно-методической работе Марина МАМЕДОВА. - Мы даже не могли никого снять с вызова: одна бригада везла в реанимацию тяжелого больного с черепно-мозговой травмой, вторая - больного с острой коронарной недостаточностью, третья бригада - с подозрением на инфекционное заболевание. Вызов был передан первой же освободившейся бригаде, и в 10:08 медики были уже на месте.
По словам Мамедовой, у скончавшегося была двухсторонняя крупозная пневмония, но за медицинской помощью КБ №8 он не обращался, сообщает администрации наукограда.
Сейчас медики проводят служебную проверку, так же как и сотрудники ОМВД. Представитель полиции пояснил, что на место происшествия был направлен участковый, но у него в этот день оказалось слишком много работы, поэтому он прибыл с большой задержкой.
Бюро ритуальных услуг среагировало за 20 минут, что не противоречит нормативам.
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