Стали известны подробности массовой аварии, перекрывшей Киевскую трассу

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 6 декабря, авария произошла на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе. Утром в пятницу в калужской полиции подробнее рассказали об этом происшествии.
По предварительным данным, в 18:25 на 198 километре дороги 53-летний водитель фуры «Мерседес», двигаясь со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной «Фредлайнер».
От столкновения полуприцеп «Мерседеса» по инерции столкнулся с машиной «Фиат». После этого фура «Даф» врезалась в «Фредлайнер».
В результате ДТП погиб 33-летний водитель машины «Фредлайнер».
Из-за ДТП на трассе образовалась 10-километровая пробка. Очевидцы сообщали, что провели в заторе несколько часов.
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Фото: УМВД по Калужской области.
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