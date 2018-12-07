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Стали известны подробности массовой аварии, перекрывшей Киевскую трассу

07.12.2018 09:36 0 1638 Дмитрий Ивьев
Стали известны подробности массовой аварии, перекрывшей Киевскую трассу

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 6 декабря, авария произошла на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе. Утром в пятницу в калужской полиции подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, в 18:25 на 198 километре дороги 53-летний водитель фуры «Мерседес», двигаясь со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной «Фредлайнер».

От столкновения полуприцеп «Мерседеса» по инерции столкнулся с машиной «Фиат». После этого фура «Даф» врезалась в «Фредлайнер».

В результате ДТП погиб 33-летний водитель машины «Фредлайнер».

Из-за ДТП на трассе образовалась 10-километровая пробка. Очевидцы сообщали, что провели в заторе несколько часов.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Фото: УМВД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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