Массовая авария на Киевской трассе: фуры перекрыли дорогу

Вечером в четверг, 6 декабря, на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе произошла массовая авария. Калужское главное управление МЧС сообщает, что его участниками стали четыре машины: фура «Даф», фура «Мерседес», цементовоз «Фредлайнер» и микроавтобус «Фиат».
По информации спасателей, в аварии пострадал один человек.
Что именно произошло на федеральной трассе, сейчас выясняется. Официальные данные пока не поступали. На 10-километровом участке дороги – от посёлка Садовый до Бабынино – образовался затор.
- Дорога - гололёд, много машин на аварийке едут, как минимум две под обочиной! – написал один из очевидцев группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте».
- Две фуры лоб в лоб, - уточнил другой пользователь соцсетей. - Перекрыли всю трассу в обе стороны. Ищите пути объезда. МЧС уже работает.
Ещё один очевидец сообщил об одном погибшем в ДТП. Однако эта информация пока не подтверждена.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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