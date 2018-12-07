Смертельная авария с фурами попала на видео

Вечером 6 декабря на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе произошла массовая авария со смертельным исходом.
В столкновении трёх грузовиков и микроавтобуса «Фиат» погиб 33-летний мужчина. Момент ДТП попал на видео регистратора, установленного в «Фиате». На YouTube ролик выложил пользователь Джон Джонсович.
По словам автора видео, у погибшего мужчины остались жена и двое сыновей.
По предварительным данным калужской полиции, в 18:25 на 198 километре дороги 53-летний водитель фуры «Мерседес», двигаясь со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной «Фрейтлайнер».
От столкновения полуприцеп «Мерседеса» по инерции столкнулся с машиной «Фиат». После этого фура «Даф» врезалась в «Фрейтлайнер».
В результате ДТП погиб 33-летний водитель машины «Фрейтлайнер».
Полиция продолжает разбирательство по этому происшествию.
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