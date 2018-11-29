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Конфликт собачников: мужчина рассказал, почему стрелял в животное

29.11.2018 16:40 6 2908 Дмитрий Ивьев
Конфликт собачников: мужчина рассказал, почему стрелял в животное

Как мы уже рассказывали, 24 ноября на территории Сосновой рощи в Калуге произошёл конфликт между собачниками.

Калужанка Екатерина Котерева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что в её собаку мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета. Также, по словам женщины, он направлял оружие и на неё.

В четверг, 29 ноября, ситуацию нам прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

- Из показаний заявительницы установлено, что 24 ноября около 13:00 она находилась со своим знакомым в Сосновой роще, где выгуливала собак, на которых на тот момент были надеты намордники, - отмечают в полиции. - Увидев незнакомого пса, собаки побежали в его сторону. В этот момент раздались громкие выстрелы в количестве не менее трех. Подбежав к месту происшествия, женщина увидела незнакомца с травматическим пистолетом в руке.

Мужчина пояснил полицейским, что стрелял в собаку по причине того, что та якобы представляла угрозу для его пса. Раненое животное женщина отвезла в ветклинику, собаке оказали помощь.

Проверка сейчас ещё продолжается.

- Несмотря на то, что материал собран не в полном объеме, действия гражданина, который установлен и уже дал объяснения, можно квалифицировать как административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи  20.13   КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах», - подчёркивают в УМВД. - Согласно действующему законодательству за совершение данного деяния мужчине может грозить наложение штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Травматический пистолет у него изъяли.

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Тэги: происшествие животные
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