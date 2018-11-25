Собаку расстреляли в Калуге на глазах у хозяйки

Днём в субботу, 24 ноября, конфликт между собачниками произошёл на территории Сосновой рощи в Калуге.
Калужанка Екатерина Котерева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала, что в её собаку мужчина трижды выстрелил из травматического пистолета. Также, по словам женщины, он направлял оружие и на неё.
- Человек чрезвычайно опасен не только для наших собак, но и для людей! – считает она. - Данные об этом человеке я узнала от собаководов, которые также гуляют в роще.
На следующий день она подробнее рассказала о происшествии:
- Хочу отметить, что моя собака была в наморднике и ни при каких обстоятельствах не могла нанести травму ни мужчине, ни его псу. Мы, благодаря огласке, нашли свидетелей, которые сообщают, что гражданин и ранее использовал это оружие против собак других владельцев в Сосновой роще, но обходилось без жертв. Все показания будут отражены в деле в ближайшее время. Также хочу отметить, что гражданин после выстрела не находился в состоянии стресса, паники, испуга. Наши собаки не навели на него страх! На мой крик: «Что вы сделали? Из чего вы стреляли?» - он повернулся и направил пистолет на меня со словами: «Из травмата!». Совершенно спокойно, без единой эмоции!
Екатерина написала заявление в полицию. Её собака хромает и только сегодня согласилась поесть. Калужанка хочет добиться, чтобы нападавший в будущем не смог причинить вреда ей и другим собаководам Калуги.
– Человек ждал этого момента! – уверена она. – Искал не один день, чтобы выстрелить и испытать удовольствие от своего поступка. Я в ужасе бежала за ним и спрашивала: «Зачем вы это сделали? Моя собака в наморднике?». Он отвечал: «В милиции разберемся!». То есть человек был чрезвычайно уверен, что он не понесет наказания и продолжал двигаться своей дорогой.
По данному инциденту полиция проводит проверку.
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