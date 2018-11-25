Шиномонтаж сгорел в Калуге

Вечером в воскресенье, 25 ноября, на улице Московской в Калуге в районе путепровода сгорело здание шиномонтажа.

Дорога в сторону Силикатного некоторое время была частично перекрыта. Образовалась пробка.

Шиномонтаж выгорел полностью. Как сообщают в группе «Калуга жесть» очевидцы, которые разговаривали со спасателями , внутри здания никого не было, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания будут устанавливать инспекторы.

Фото и видео для нашего сайта снял Александр СИДОРОВ.