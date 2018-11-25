Шиномонтаж сгорел в Калуге

Вечером в воскресенье, 25 ноября, на улице Московской в Калуге в районе путепровода сгорело здание шиномонтажа.
Дорога в сторону Силикатного некоторое время была частично перекрыта. Образовалась пробка.
Шиномонтаж выгорел полностью. Как сообщают в группе «Калуга жесть» очевидцы, которые разговаривали со спасателями , внутри здания никого не было, никто из людей не пострадал.
Причины возгорания будут устанавливать инспекторы.
Фото и видео для нашего сайта снял Александр СИДОРОВ.
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