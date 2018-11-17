Задержан мужчина, напавший на прохожих с дубиной

13 ноября человек с дубиной напал на двоих мужчин у магазина на Грабцевском шоссе в Калуге. Как мы уже рассказывали, нападавший подошёл сзади и начал бить мужчин по голове. Один из пострадавших сразу упал и потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице, так и не придя в сознание.

В субботу, 17 ноября, пресс-служба УМВД по Калужской области сообщила о задержании подозреваемого.

- Личность подозреваемого была установлена сразу же на основе свидетельских показаний и записи камеры видеонаблюдения, - подчёркивают в полиции. – Подозреваемому 27 лет. Он был ранее судим за совершение имущественных преступлений. В пятницу вечером молодой человек был задержан. Он скрывался в одном из заброшенных помещений Калуги.

Задержанный помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет для дальнейшего расследования в связи со смертью потерпевшего.