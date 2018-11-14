На улице в Калуге мужчине проломили голову дубиной

Днём во вторник, 13 ноября, человек с дубиной напал на двоих мужчин у продуктового магазина на Грабцевском шоссе в Калуге. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Судя по этим кадрам, опубликованным в группе «Калуга жесть», нападавший подошёл сзади и начал бить мужчин по голове. Один из пострадавших сразу упал и потерял сознание.

Чуть позже в конфликт вмешалась женщина, которой удалось уговорить нападавшего остановиться.

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу, он в тяжелом состоянии.

В социальной сети «ВКонтакте» Елена Лебедева-Москвичева написала, что это именно она на видео останавливает преступника. По словам женщины, одному из мужчин проломили череп, он в коме.

- Бухой или обделанный был! – охарактеризовала она преступника. - Я так и не поняла. Пришлось его уговаривать, а когда я ему сказала, что пацан умер, он подошёл к нему и говорит: «Нет, не сдох ещё!». Я говорю: «Нет, умер!». Он бросил палку и рванул!

Проверку по этому инциденту проводит УМВД по Калужской области. Сейчас выясняются детали конфликта. Надйен ли предполагаемый преступник, в полиции пока не говорят.

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