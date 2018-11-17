Скончался человек, которого ударили дубиной на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, 13 ноября человек с дубиной напал на двоих мужчин у продуктового магазина на Грабцевском шоссе в Калуге. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Нападавший подошёл сзади и начал бить мужчин по голове. Один из пострадавших сразу упал и потерял сознание.
Чуть позже в конфликт вмешалась женщина, которой удалось уговорить нападавшего остановиться.
Утром в субботу, 16 ноября, пользователи группы «Калуга жесть» сообщили, что один из пострадавших умер. Эту информацию нам подтвердили в УМВД по Калужской области. Мужчина так и не пришёл в сознание.
Также полиция рассказала о задержании подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
|
Задержан мужчина, напавший на прохожих с дубиной 17.11.2018 16:32
Женщина попала под две машины на Грабцевском шоссе 16.11.2018 15:32
УАЗ подбил «Шевроле» рядом с остановкой 16.11.2018 15:17
Скончалась женщина, которую «Пазик» сбил в Калуге 16.11.2018 11:00
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: