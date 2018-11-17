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Скончался человек, которого ударили дубиной на Грабцевском шоссе

17.11.2018 15:20 0 786 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, 13 ноября человек с дубиной напал на двоих мужчин у продуктового магазина на Грабцевском шоссе в Калуге. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Нападавший подошёл сзади и начал бить мужчин по голове. Один из пострадавших сразу упал и потерял сознание.

Чуть позже в конфликт вмешалась женщина, которой удалось уговорить нападавшего остановиться.

Утром в субботу, 16 ноября, пользователи группы «Калуга жесть» сообщили, что один из пострадавших умер. Эту информацию нам подтвердили в УМВД по Калужской области. Мужчина так и не пришёл в сознание.

Также полиция рассказала о задержании подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.


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Тэги: происшествие
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