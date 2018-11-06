Полицейский напился и устроил аварию – вынесен приговор

Жуковский районный суд на днях вынес приговор 30-летнему бывшему сотруднику органов внутренних дел, который год назад стал виновником аварии.
Мужчина в пьяном виде ехал по дороге Белоусово-Серпухов, не справился с управлением и протаранил другую машину на встречке.
Второй водитель получил тяжёлые травмы.
- Согласно заключению химической судебной экспертизы, содержание алкоголя в крови подсудимого составляло от 1,3 до 2,1 промилле, - рассказали 6 ноября в прокуратуре Калужской области.
Бывшего полицейского на 2,5 года отправили в колонию-поселение. Кроме того, он не сможет садиться за руль в течение трёх лет и обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в 900 тысяч рублей.
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