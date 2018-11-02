Смерть под танком: следователи завели дело после гибели каскадёра

Как мы уже рассказывали, 22 октября в ходе съемок фильма на территории бывшего аэродрома в Медыни погиб 31-летний каскадер. В пятницу, 2 ноября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении проверки и возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновникам или виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

- По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трёх метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд, - подчёркивают в СК. - Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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