Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 22 октября
$ 65.81 0.09
75.32 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Танк раздавил человека на съёмках фильма

22.10.2018 14:50 5 4517 Дмитрий Ивьев

Трагический случай произошёл в понедельник, 22 октября, на съёмочной площадке фильма «Ильинский рубеж» в Медыни. Танк наехал на 31-летнего каскадёра из Москвы. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

- По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трёх метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас продолжается опрос очевидцев.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Дверь квартиры подожгли на улице Ленина 22.10.2018 16:06

Еда загорелась в калужском кафе 22.10.2018 12:33

Авария на Плеханова остановила троллейбусы 22.10.2018 10:03

Двое мужчин погибли при пожаре 21.10.2018 21:03

Пропала 28-летняя женщина 21.10.2018 19:10

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 24 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
чт 25 октября, 19:00
«МультиКосмос»
Филармония
сб 27 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 27 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

пн 22 октября, 19:00
Балет Игоря Моисеева. "Танцы народов мира"
Арена КТЗ, ДК
вт 23 октября, 19:00
«Уральские пельмени»
Арена КТЗ, ДК
ср 24 октября, 19:00
Жанна Бичевская
Филармония
ср 24 октября, 19:00
Otto Dix
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Тайна магазина игрушек
Смолфут
Человек на Луне
Без меня
Новости компаний

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

За бесплатной консультацией репродуктолога в Калугу обратились уже 500 семей

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Новости партнеров

CRM-система как фактор роста бизнеса

К чему снится сауна: толкование сна по сонникам

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.