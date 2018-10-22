Танк раздавил человека на съёмках фильма

Трагический случай произошёл в понедельник, 22 октября, на съёмочной площадке фильма «Ильинский рубеж» в Медыни. Танк наехал на 31-летнего каскадёра из Москвы. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

- По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трёх метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас продолжается опрос очевидцев.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.