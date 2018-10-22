Танк раздавил человека на съёмках фильма

Трагический случай произошёл в понедельник, 22 октября, на съёмочной площадке фильма «Ильинский рубеж» в Медыни. Танк наехал на 31-летнего каскадёра из Москвы. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
- По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трёх метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд.
Следователи осмотрели место происшествия, сейчас продолжается опрос очевидцев.
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