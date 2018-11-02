Появились подробности смертельной аварии на Киевской трассе

02.11.2018 08:51 201

Как мы уже рассказывали, около 15:30 в четверг, 1 ноября, на 100 километре трассы М3 «Украина» недалеко от Обнинска произошла авария с участием трёх машин.

По предварительным данным, водитель ВАЗ 21114 двигался со стороны Обнинска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем» и «Хендаем».

В результате столкновения 21-летний водитель «Лады» и его 51-летний пассажир погибли на месте. Незначительные травмы получили водители и пассажиры обеих иномарок, но от госпитализации они отказались.

После ДТП практически полностью было перекрыто движение по трассе в сторону Калуги.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

Фото автора.

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