Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 01 ноября
$ 65.60 0.18
74.42 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на Киевской трассе

01.11.2018 17:35 0 2207 Алёна Павлова
Два человека погибли в массовой аварии на Киевской трассе

В четверг, 1 ноября, три автомобиля столкнулись на 100 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе.

ДТП произошло в 15:38, столкнулись «Хендай», «Опель» и «Ваз», сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По предварительным данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в аварии погибли двое.

Судя по фотографиям с места ЧП, наибольшие повреждения у отечественного автомобиля.

Обстоятельства массовой аварии устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

15-летняя девушка погибла под колёсами «Лады» 01.11.2018 10:26

Мужчина устроил аварию на Московской 31.10.2018 12:23

Появились подробности аварии с маршруткой на Правом берегу 30.10.2018 16:45

Жёсткая авария на Правом берегу: маршрутка въехала в столб 30.10.2018 15:29

Сбитая на сквере Мира женщина шла по «зебре» 30.10.2018 15:11

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 04 ноября, 14:00
«Ночь искусств 2018» в Калуге: полная афиша
Калуга
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

пт 02 ноября, 18:00
Игротека
Меховое кафе, кошачье кафе
сб 03 ноября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 03 ноября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 03 ноября, 14:00
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

пт 02 ноября, 19:00
"Trubetskoy". Все хиты
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 02 ноября, 20:00
Концерт группы «Элементы»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 03 ноября, 19:00
Театрализованная программа «Мюзикл-шоу»
Филармония
сб 03 ноября, 19:00
Самайн 2018
Арена КТЗ, ДК

Кино

Проигранное место
Только не они
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Несокрушимый
Новости компаний

Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Почему вступать в процедуру банкротства гражданам необходимо именно сейчас?

Дзюба раскритиковал судейство в выигранном матче «Зенита»

ЖК «Эталон-Сити» - обзор, отзывы покупателей и мнения жильцов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.