Два человека погибли в массовой аварии на Киевской трассе

В четверг, 1 ноября, три автомобиля столкнулись на 100 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе.
ДТП произошло в 15:38, столкнулись «Хендай», «Опель» и «Ваз», сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По предварительным данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в аварии погибли двое.
Судя по фотографиям с места ЧП, наибольшие повреждения у отечественного автомобиля.
Обстоятельства массовой аварии устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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