Две женщины пострадали в аварии на Суворова

Как мы уже рассказывали, днём 25 октября на улице Суворова в Калуге в районе дома №69 столкнулись две «Лады». Дорожная полиция в пятницу подробнее рассказала об этом происшествии.

По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ 21120 ехал со стороны улицы Плеханова и врезался в ВАЗ 211540. Водитель второй машины, которому 25 лет, притормозил и хотел повернуть направо во двор. От удара машина выехала на тротуар.

В результате аварии пострадали две пассажирки «Лады» 15-й модели – 24 и 50 лет.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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