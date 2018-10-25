Две «Лады» столкнулись сегодня на улице Суворова

25.10.2018 14:01 366

Спасатели МЧС принимали участие в ликвидации аварии, произошедшей в Калуге сегодня, 25 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

На улице Суворова столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2115 и ВАЗ-2112. В результате столкновения пострадал человек, информация о тяжести полученных им травм и причины происшествия уточняются специальными службами, прибывшими на место аварии.