18-летний парень погиб за рулём «Саманда»

Авария произошла на улице Ленина в Людиново около 5:30 утра в пятницу, 12 октября.
По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель за рулём «Саманда» не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм юноша скончался на месте.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что машину погибшему недавно подарили на день рождения.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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