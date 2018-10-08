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11-летний мальчик случайно застрелил себя из ружья

08.10.2018 23:15 2 454 Дмитрий Ивьев
11-летний мальчик случайно застрелил себя из ружья

Как мы уже рассказывали, 1 октября в Балабаново в квартире одного из домов нашли тело 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Калужское региональное управление Следственного комитета 8 октября сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По предварительным данным, ранение получено из охотничьего ружья, хранившегося в доме, - рассказали в СК. - С места происшествия изъяты оружие, документы на него, ключи от сейфа и другие вещественные доказательства. Следствие продолжается.

Портал obninsk.name со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что мальчик баловался с отцовским оружием и случайно выстрелил сам в себя.

- После трагедии в районной администрации настоятельно рекомендовали ответственным лицам провести еще один обход граждан, имеющих дома личное оружие, и проверить условия его хранения, чтобы не допустить повторения этого ужасного происшествия, - отмечает обнинский ресурс.

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Тэги: дети происшествие
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