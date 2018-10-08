11-летнего мальчика застрелили из ружья

Тело 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением нашли в начале октября, сообщила пресс-служба областного следственного комитета в понедельник, 8 октября.
Погибшего ребенка нашли в квартире в Балабаново.
- По предварительным данным, ранение получено из охотничьего ружья, хранившегося в доме, - сообщает пресс-служба.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Семья у ребенка была положительная.
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