11-летнего мальчика застрелили из ружья

08.10.2018 18:00 574

Тело 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением нашли в начале октября, сообщила пресс-служба областного следственного комитета в понедельник, 8 октября.

Погибшего ребенка нашли в квартире в Балабаново.

- По предварительным данным, ранение получено из охотничьего ружья, хранившегося в доме, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Семья у ребенка была положительная.