Артамонов о пожаре в Танеевском: «Не проще ли его снести и новое построить?»

В понедельник, 8 октября, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, какой ущерб нанесён Калужскому областному музыкальному колледжу имени С.И. Танеева. Напомним, что в ночь на субботу там произошёл пожар.

- Сейчас, конечно же, я точную сумму не назову, - ответил министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ. - Велись работы по текущему ремонту самого зала, ночью произошло возгорание на чердаке. Благодаря оперативным действиям вахтёра и тому, что сработала пожарная сигнализация, вовремя пожар был локализован. Очаг поражения небольшой. Здание было залито водой, мы сами знаем, из чего оно состоит – 50-го года постройки. Произошло частичное обрушение потолка над сценой. Дознаватели сейчас работают, выясняют причину возгорания. Оперативно закрыли кровлю, работаем над тем, чтобы сегодня запустить отопление, начинать его просушивать. Там подлежит замене и проводка, и система отопления. Здание-то старое.

- Не проще ли его снести и новое построить? - поинтересовался Артамонов.

- Нет, я думаю, что оно подлежит ремонту, - сказал Суслов.

- Обычно от тушения пожара там мало, что подлежит восстановлению, - перебил губернатор. - Отчего больший ущерб: от пожара или от тушения?

- Сложно сказать, - ответил Суслов.

- Плохо это, понимаете, кто-то должен смотреть! – негодовал губернатор. - Вы должны заниматься [творчеством] – петь, танцевать, плясать, если надо, стихи рассказывать, а министерство строительства должно заниматься строительством. Нечего браться не за свои дела! Это я всем министерствам! Не лезьте в эту работу! Я-то понимаю, во что это обойдется всё. Проще законсервировать. У нас сейчас денег таких нет. Считай, приехали! Надо виновных установить! Там есть директор у нас, на худой конец. Он что там перегружен работой, ему надо отопление пускать, ехать по районам. Чем он занимается этот директор. С него и начать надо. И давайте заканчивать с самодеятельностью. Никаких строительных и ремонтных работ силами непрофильных министерств вестись не должно.

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