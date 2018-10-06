Музыкальный колледж полыхал ночью в Калуге

06.10.2018 08:49 781

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В огне никто не пострадал. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

В ночь на субботу, 6 октября, на улице Баженова загорелся калужский областной музыкальный колледж имени Танеева.

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